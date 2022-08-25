وأنت فى مكانك.. تعرف على خطوات الحصول على خدمات "التموين" إلكترونياً ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

توفر خدمة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد خدمات إلكترونية عديدة من بينها خدمات (التموين) على منصة مصر الرقمية.

وللحصول على الخدمة لابد من اتباع الخطوات التالية:



1)يقوم المواطن بالتسجيل على منصة مصر الرقمية بالرابط سالف الذكر.



2)اختيار خدمة "التموين" من بين الخدمات المقدمة بالمنصة.



3)إدفع إلكترونياً مقابل الخدمة من خلال شبكات الدفع للجماهير أو من خلال كروت ميزة.



4)خدمة العملاء متاحة في أي وقت وخدمتك ستنتهي في دقائق .



5) عند مواجهة أى مشكلة برجاء الإتصال على الخط الساخن 15999





وكانت محافظة بورسعيد، أعلنت عن خطوات التسجيل بالبوابة الإلكترونية لمنظومة التحول الرقمي، التي تقدم خدمات إلكترونية متنوعة للمواطنين وهي:



1- الدخول إلى بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية



2- اختيار تسجيل مستخدم جديد والتسجيل في البوابة عن طريق الرقم القومي للمستخدم.



3-استكمال البيانات المطلوبة: "الرقم القومي، رقم المصنع (هو رقم مكون من حروف وأرقام أسفل الصورة الشخصية في بطاقة الرقم القومي)، اسم الأم، ورقم الهاتف".



4- انتظار الكود الذي تم إرساله على موبايل المستخدم، وعن طريقه يتم تفعيل الحساب.



5- مرحلة تأكيد هوية المستخدم من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة الشخصية، مثل: "اسم أحد الأبناء، تاريخ ميلاده، تمتلك سيارة من عدمه، مؤشر المعاش".



6- البدء في الاستفادة من خدمة منظومة التحول الرقمى.



يذكر أن خدمة التموين بها العديد من الخدمات مثل: "تفعيل بطاقة التموين، إصدار بدل فاقد او تالف لبطاقة التموين، إصدار بطاقة تموين جديدة، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل اجتماعي، ضم أفراد اسرتي، الاستعلام عن صرف، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا، وغيرها".









