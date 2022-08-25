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نوفوستى الروسية: تعقب طائرة استطلاع بريطانية فوق جسر القرم حتى أجواء رومانيا

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:47 م
نوفوستى الروسية: تعقب طائرة استطلاع بريطانية فوق جسر القرم حتى أجواء رومانيا الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وكالة نوفوستي الروسية، تعقب طائرة استطلاع بريطانية فوق جسر القرم حتى أجواء رومانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها سترسل أنظمة دفاع جوي وعربات مصفحة إلى أوكرانيا في إطار المساعدة العسكرية للدولة على خلفية العملية العسكرية الروسية.

 

وقالت الوزارة: "إسبانيا تواصل دعم الشعب الأوكراني في قتاله للدفاع عن السلام والحرية ضد الغزو الروسي"، مضيفة أنها سترسل إلى أوكرانيا بطارية وصواريخ مضادة للطائرات، وألف طلقة من ذخيرة المدفعية الميدانية، وألف طن من وقود الديزل، ومدرعات مختلفة، و30 ألف زي شتوي، بحسب صحيفة 20 مينوتوس الإسبانية.

 

بالإضافة إلى ذلك ، ستدرب إسبانيا القوات الأوكرانية على تشغيل البطاريات المضادة للطائرات ، كما ستوفر تدريبا لأفراد القوات الجوية الأوكرانية "في دولة حليفة"، وفقا لبيان الوزارة.


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