اليوم السابع
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بالوايلى

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:37 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شب داخل شقة سكنية بالوايلى حريق_أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت نيابة الوايلى الجزئية، بندب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بدائرة القسم، دون وقوع أي إصابات،  وإعداد تقرير حول أسباب الحريق والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه. 
 
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الوايلي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.
 
وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

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