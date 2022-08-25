نائب محافظ دمياط يشهد اجتماع مجلس الجامعة لمناقشة مشروعات خدمة المجتمع

دمياط - فريق المحافظات

شهد الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اجتماع مجلس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبدالحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمناقشة عدة مشروعات خاصة بتنمية المجتمع.

وتناول الاجتماع، مناقشة عدة موضوعات جاء أبرزها انعقاد مؤتمر بشرم الشيخ وأهمية مشاركة الجامعات من خلال المشروعات المرتبطة بخدمة المجتمع وأهمية دور الجامعات في النشر العلمى المتميز والأعمال التطبيقية.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلي متابعة أعمال الصيانة الدورية بكليات الجامعة والانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

وشهد نائب محافظ دمياط، اعتماد خطط الأنشطة لمعظم كليات الجامعة للعام الجامعى الجديد.