اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 أغسطس 2022 09:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ دمياط يشهد اجتماع مجلس الجامعة لمناقشة مشروعات خدمة المجتمع

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:35 م
نائب محافظ دمياط يشهد اجتماع مجلس الجامعة لمناقشة مشروعات خدمة المجتمع اجتماع مجلس جامعة دمياط
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط، اجتماع مجلس جامعة دمياط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عبدالحميد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمناقشة عدة مشروعات خاصة بتنمية المجتمع.

 

وتناول الاجتماع، مناقشة عدة موضوعات جاء أبرزها انعقاد مؤتمر بشرم الشيخ وأهمية مشاركة الجامعات من خلال المشروعات المرتبطة بخدمة المجتمع وأهمية دور الجامعات في النشر العلمى المتميز والأعمال التطبيقية.

 

كما تطرق الاجتماع أيضا إلي متابعة أعمال الصيانة الدورية بكليات الجامعة والانتهاء منها قبل بدء العام الدراسي الجديد.

 

وشهد نائب محافظ دمياط، اعتماد خطط الأنشطة لمعظم كليات الجامعة للعام الجامعى الجديد.


جامعة دمياط

أخبار محافظة دمياط

محافظ دمياط

شرم الشيخ

العام الدراسي الجديد



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة