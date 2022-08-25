وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم/الخميس/، أنه تم خلال نفس الفترة تسجيل شفاء 5 مصابين، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 61 ألفا و707 حالات، في حين استقر عدد الوفيات عند 992 حالة.