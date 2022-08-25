موجز الاقتصاد.. إجراءات قانونية ضد شركات لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب أحمد حسن

شهد اليوم الخميس 25-8-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها، 8 شركات روسية تبحث الاستثمار فى تطوير الإلكترونيات وشحن السيارات الكهربائية، فودافون تكشف سبب مشكلة "فودافون كاش".. وتؤكد: رد التحويلات للعملاء..وغيرها من الأخبار

8 شركات روسية تبحث الاستثمار فى تطوير الإلكترونيات وشحن السيارات الكهربائية



استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين، وفدا من رجال الأعمال والشركات من جمهورية روسيا الاتحادية، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وعلى مستوى الشراكات بين رجال الأعمال المصريين والروس.

وزير الاتصالات يبحث التعاون بمجالات الحكومة الرقمية وتطوير البنية التحتية فى ليتوانيا



التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع الدكتور ماريوس سكوديس وزير النقل والاتصالات بليتوانيا؛ حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجالات الحكومة الرقمية، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، والبريد حضر اللقاء السفير كريم شريف سفير مصر فى الدنمارك والسفير غير المقيم لدى ليتوانيا.





فودافون تكشف سبب مشكلة "فودافون كاش".. وتؤكد: رد التحويلات للعملاء



أعلنت "فودافون" مصر، اليوم، عن مراجعتها لجميع عمليات التحويل التي تمت أثناء فترة عطل خدمة "تحويل الأموال" والتي إستمرت لبضعة ساعات يوم الثلاثاء الموافق 23 أغسطس، ذلك إلى جانب إعلانها عن إعادة جميع تحويلات كاش المتكررة، إيماناً وحرصاً من الشركة على تقديم أفضل الحلول والخدمات التكنولوجية. ذلك ردا على. ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي عن تعرض الخدمة عطل فني.

3.8 % زيادة فى قيمة الطاقة العاطلة فى القطاع العام / أعمال عام لعام 2019/2020



أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس النشرة السنوية للإنتاج الفعلي والطاقة العاطلة والمخزون من الإنتاج التــام على مستـوى الأنشطـة الصناعية بمنشـآت القطاع العام / الأعمال العام لعام 2019/2020من أهم المؤشرات ما يلي:

خالد حنفى: إنشاء "ممر الاقتصاد الأزرق" بين الصين والدول العربية



أكّد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته افتراضيا في منتدى التعاون الدولي الذي نظّمه المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية CCPIT حول دور الشركات الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق بعنوان: "تعزيز الرخاء المشترك من خلال مواجهة التحديات واحتضان المستقبل"، أنّ "الانتعاش الاقتصادي العالمي الضعيف والمتعثر يتفاقم بسبب الاضطرابات في سلاسل التوريد، في حين أن مجالات مثل تغير المناخ لم تتم معالجتها إلا بصعوبة".

التخطيط: 294.2 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية بخطة 22/2023



أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال التنمية العمرانية.

الضرائب: إجراءات قانونية ضد شركات لم تلتزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية



أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان في بذل كل الجهود للحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

المالية: تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة



أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر مراعاة الالتزام بالأولويات التنموية الوطنية الهادفة إلى تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وفقًا لرؤية «مصر 2030» وتعظيم جهود العمل المشترك للتحول للاقتصاد الأخضر، وإرساء دعائم نظام بيئى متكامل ومستدام، يعزز قدرات الدول على مواجهة مختلف المخاطر المناخية، خاصة بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ، في نوفمبر المقبل.