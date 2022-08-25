اليوم السابع
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معامل التنسيق الإلكترونى بجنوب الوادى يستعد لتحويلات طلاب الثانوية العامة

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:25 م
معامل التنسيق الإلكترونى بجنوب الوادى يستعد لتحويلات طلاب الثانوية العامة التنسيق ــ أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن معامل التنسيق الالكتروني بالجامعة، جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة من المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك خلال الفترة من السبت 27 أغسطس وحتى الأربعاء 31 أغسطس.

وقال الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن معامل التنسيق الالكتروني بمقر الجامعة بقنا، تتضمن معمل التطوير 1 بمبنى المدرجات و المجهز بـ 20 جهاز حساب آلي ومعمل التطوير 2 بقاعة المؤتمرات والمجهز بـ 18 جهاز، كما تم تخصيص معمل حاسب آلي بكلية التربية بالغردقة مجهز بـ 20 جهاز.

وأضاف المهندس علي فكري، مدير مركز المعلومات بالجامعة، أنه يتم تقديم الدعم الفني للطلاب من خلال نخبة من مهندسي مركز المعلومات لمساعدة  الطلاب على اجراء التحويلات بطريقة صحيحة.


جنوب الوادي

معامل التنسيق

الثانوية العامة

المرحلة الثانية

اخبار قنا



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