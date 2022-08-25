مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 15 رحلة طيران سياحية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 15 رحلة طيران دولية ضمن 118 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، حيث يتم تسهيل الاجراءات لهم لنقلهم للفنادق المختلفة.



وتبين حسب جداول اليوم الخميس، وصول 5 رحلات من ألمانيا و5 من التشيك، و2 من سويسرا؛ ورحلة من داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من هولندا واخرى من ايطاليا.



كما تبين من جداول رحلات الطيران الأسبوعية التي يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي وحتي غدا الجمعة ووصول 118 رحلة من 11 دولة أوربية علي رأسها السياحة التشيكية ، بواقع وصول 36 رحلة من المطارات التشيكية.



وأظهرت جداول رحلات الطيران زيادة في معدلات الرحلات الإيطالية بواقع 23 رحلة إيطالية خلال الأسبوع، وتبين حسب جداول الوصول وصول 4 رحلات داخلية، و3 بلجيكي، و4 رحلات من هولندا.



وتبين أن الوصول الألماني خلال الأسبوع 17 رحلة، والبولندي 21 رحلة و3 رحلات من سويسرا ورحلة من لكسمبورج، و4 رحلات من سلوفاكيا، ورحلة من النمسا واخرى من المجر.





