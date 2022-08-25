مصرع كهربائى صعقا بالتيار أثناء عمله فى المحلة بالغربية

لقي كهربائي مقيم قرية منشأة الأمراء مركز المحلة بالغربية، حتفه إثر تعرضه للصعق الكهربائي أثناء عمله في تركيب أدوات كهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من العقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة بورود اشارة من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول كهربائي للمستشفي جثة هامدة. وبالفحص تبين أثناء عمله في تركيب اجهزة كهربائية صعقه التيار الكهربائي وتوفي في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.