اليوم السابع
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مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى بالفيوم

الخميس، 25 أغسطس 2022 10:54 ص
مصرع شخصين فى حادث تصادم بطريق أسيوط الغربى بالفيوم اسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى شخصان مصرعهما، في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل بطريق القاهرة أسيوط الغربى فى نطاق الفيوم، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق القاهرة اسيوط الغربي، علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى نصف نقل.
 
أسفر الحادث عن مصرع مواطنين كانا محتجزين داخل السيارة تم إخراج الجثتين وإزالة آثار الحادث وتيسير حركة المرور بالطريق، ونقل الجثتين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق. 
 
 
 
 
 

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