مصرع شاب أسفل عجلات قطار بالدقهلية أثناء النزول منه

الدقهليه شريف الديب

لقي شخص مصرعه بعد أن سقط أسفل عجلات قطار نبروة المنصورة أثناء محاولة النزول من القطار بالقرية من قرية بهوت التابعة لدائرة المركز، وحاول الأهالي إيقاف القطار.

تلقي اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ من شرطة النجدة والنقل والمواصلات لمامور مركز نبروة ، بسقوط شاب أسفل عجلات قطار نبروة المنصورة ، أثناء محاولة النزول من القطار بناحية قرية بهوت التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ ، وبالفحص تبين مصرعه على الفور، وقد حاول الأهالي إيقاف القطار، وقام عدد منهم بالقاء الحجارة علي القطار أثناء سيره.

وتم استدعاء سيارة الإسعاف ونقل الشاب الي مستشفي نبروة المركزى، وجاري تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.