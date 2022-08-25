" مشوارى" يصل إلى أطفال مطوبس ويتواجد بنادى المعلمين الرياضى

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ تدريبات سفراء "مشواري" لتنمية المهارات الحياتية، الذي ينفذ وفق بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة "اليونيسف" للنشء، وتستهدف الورش التدريبية المرحلة العمرية من 10-14 عاما، بنادي المعلمين بمطوبس، بمشاركة 60 متدربا من النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ .

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، في بيان له ،أن البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات النشء والشباب من أجل مستقبل أفضل، وأن فعاليات البرنامج تستهدف تنفيذ ورش العمل التي تؤسس لديهم المهارات الشخصية، "التفكير الايجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، وحب المشاركة"، فيما أشار محروس إلى أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدعم انتشار تدريب المهارات النشء والشباب من خلال مراكز الشباب والأندية خاصة خلال فترات الإجازة الصيفية لاستغلالها بالشكل الأمثل لهم .

تقام تدريبات النشء في المرحلة العمرية 10-14 عاما، من أعضاء مراكز شباب المحافظة، بإشراف منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، جيهان رشوان مدير عام الإدارة العامة لتدريب الشباب وإشراف تنفيذى عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ حسن الدسوقى، منسق التدريب بالمحافظة، تدريب سعد أبو إسماعيل.