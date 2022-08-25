مدير مكتب تنسيق جامعة القناة: إقبال كبير على جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق بجامعة قناة السويس، إن مكتب التنسيق شهد على مدار الأيام الماضية إقبالا كبيرا من الطلاب والطالبات الراغبين بالالتحاق بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وفرت الجامعة ثلاث قاعات للحاسب الآلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكترونى، معملين بسعة 40 جهازا ومعمل خاص لذوى الهمم، وذلك لاستقبال الطلاب يومياً خلال فترة التنسيق بمعامل مركز تطوير التعليم ومبنى الأنشطة الطلابية، مشيراً إلى أن الجامعة وفرت إداريين ومهندسين مؤهلين لمساعدة الطلاب والرد على استفساراتهم، وتقديم المعلومات حول طرق التسجيل على الموقع، وقواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب لرغباته حسب البعد الجغرافي وذلك لتنسيق الثانوية العامة بمراحلها الثلاثة وتنسيق الجامعات الأهلية.

وطمأن الدكتور غنيم أهالى الطلاب الذين سجلوا رغبات الالتحاق بالجامعات الأهلية، أن تسجيلهم صحيح ويجب الحضور للجامعة عقب ظهور نتيجة الترشيح مع طبع بطاقة الترشيح.

وأضاف أن المستندات المطلوبة عقب ترشيح الطالب أو الطالبة لكليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية :

︎ أصل شهادة الثانوية العامة ︎ أصل شهادة الثانوية العامة

︎ شهادة ميلاد كمبيوتر ︎ شهادة ميلاد كمبيوتر

︎ إجراء الكشف الطبي فى الإدارة العامة للخدمات الطبية- جامعة قناة السويس - مبنى رعاية الشباب ( الدور الثالث ) ︎ إجراء الكشف الطبي فى الإدارة العامة للخدمات الطبية- جامعة قناة السويس - مبنى رعاية الشباب ( الدور الثالث )

︎ "6 "صور شخصية ︎ "6 "صور شخصية

︎ "5" صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الأب + بطاقة الأم ︎ "5" صور بطاقة الرقم القومي للطالب + صورة بطاقة الأب + بطاقة الأم

︎ استمارة 2 جند للذكور + صورة بطاقة 6 جند " للذكور" ︎ استمارة 2 جند للذكور + صورة بطاقة 6 جند " للذكور"

︎ حافظة بلاستيك بكبسولة ︎ حافظة بلاستيك بكبسولة

︎ سداد الرسوم عن طريق كارت فيزا ︎ سداد الرسوم عن طريق كارت فيزا

︎ بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الحكومي ︎ بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الحكومي

︎ استيفاء استمارة التسجيل( طلب الإلتحاق ) ︎ استيفاء استمارة التسجيل( طلب الإلتحاق )

︎ اجتياز المقابلة الشخصية أو إختبارات القدرات بكلية التمريض. ︎ اجتياز المقابلة الشخصية أو إختبارات القدرات بكلية التمريض.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أن الحدود الدنيا بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية من الثانويه العامة والشهادات المعادلة العربية والاجنبية وطلاب مدارس STEM:

︎ الطب البشرى (الثانوية العامة 77% ، الشهادات العربية والاجنبية 85% ، طلاب مدارس MSTE ︎ الطب البشرى (الثانوية العامة 77% ، الشهادات العربية والاجنبية 85% ، طلاب مدارس MSTE

78 %).

︎ طب الأسنان (الثانوية العامة 76% ، الشهادات العربية والاجنبية 80% ، طلاب مدارس MSTE ︎ طب الأسنان (الثانوية العامة 76% ، الشهادات العربية والاجنبية 80% ، طلاب مدارس MSTE

77 %).

︎ الصيدلية (الثانوية العامة 73% ، الشهادات العربية والاجنبية 70% ، طلاب مدارس MSTE ︎ الصيدلية (الثانوية العامة 73% ، الشهادات العربية والاجنبية 70% ، طلاب مدارس MSTE

74 %).

︎ الهندسة (الثانوية العامة 66% ، الشهادات العربية والاجنبية 65% ، طلاب مدارس MSTE ︎ الهندسة (الثانوية العامة 66% ، الشهادات العربية والاجنبية 65% ، طلاب مدارس MSTE

71 %).

︎ التمريض ( الثانوية العامة 55% ، الشهادات العربية والاجنبية 55% ، طلاب مدارسMStE٥ 55%) . ︎ التمريض ( الثانوية العامة 55% ، الشهادات العربية والاجنبية 55% ، طلاب مدارسMStE٥ 55%) .

︎ تكنولوجيا العلوم الصحية ( الثانوية العامة 55% ، الشهادات العربية والاجنبية 55% ، طلاب مدارس MSTE 55 %) . ︎ تكنولوجيا العلوم الصحية ( الثانوية العامة 55% ، الشهادات العربية والاجنبية 55% ، طلاب مدارس MSTE 55 %) .

︎التجارة الدولية واللغات ( الثانوية العامة ٥٥% ، الشهادات العربية والاجنبية 55% ، طلاب مدارس MSTE 55%) . ︎التجارة الدولية واللغات ( الثانوية العامة ٥٥% ، الشهادات العربية والاجنبية 55% ، طلاب مدارس MSTE 55%) .

وأكد رئيس جامعة قناة السويس ، أن التقدم للطلاب من مدارس ستيم ( STEM)والشهادات المعادلة العربية والاجنبية يتم ورقيا وبشكل مباشر بمقر مركذ تطوير التعليم الجامعى بجامعة قناة السويس(الجامعة الجديدة ) ، والطلاب الثانوية العامة التقدم عبر موقع التنسيق الإلكترونية الخاص بالجامعات الاهليه والخاصة مع تجهيز الاوراق والمستندات المطلوبه المعلن عليها سابقا للتقدم بها بعد الإنتهاء من التنسيق الإلكترونية.

واشار رئيس جامعة قناة السويس أن رسوم ملف التقدم للجامعة الاسماعليه الاهلية هى 1000 جنيه مصري يتم سددها عند التقديم للجامعة .















دليل كليات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية



طالبة تتحدث مع مدير التنسيق



قاعة تنسيق الجامعات الأهلية