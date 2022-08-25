مديرية تموين الإسكندرية تحرر 42 محضر مخالفة فى الأوكازيون الصيفى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن عدد المحال التجارية التى شاركت فى الأوكازيون الصيفى هذا العام بلغت 467 محلا حتى الآن، تم استخراج تصاريح لهم من إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد القائم بأعمال مدير التجارة الداخلية.

وأشارت المديرية إلى أن عدد المحاضر للمحال المخالفة بلغ 42 محضرا حتى الآن، منها محلات بدون تصاريح والبعض أوكازيون وهمى.

وأكدت مديرية التموين بالإسكندرية، أن إدارة التجارة الداخلية تتابع فعاليات الأوكازيون الصيفى الذى تم مده بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية إلى الأول من أكتوبر، حيث كان مقرر له شهر منذ بدايته التى انطلق فيها فى الثامن من هذا الشهر الجارى وذلك بهدف تنشيط التجارة الداخلية.