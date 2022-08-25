اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 03:50 م
أكرم القصاص
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محافظ سوهاج يعتمد ترقية 6 آلاف و720 معلم وأخصائى اعتبارا من يناير 2021

الخميس، 25 أغسطس 2022 02:37 م
محافظ سوهاج يعتمد ترقية 6 آلاف و720 معلم وأخصائى اعتبارا من يناير 2021 اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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أصدر اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قرارا برقم 560 لسنة 2022، والذى يتضمن ترقية 6 آلاف و720 معلم وأخصائى للوظيفة الأعلى المستحقة لكل منهم، والذين استوفوا الاشتراطات اللازمة للترقى، وباقى الاشتراطات المقررة للوظائف الأعلى المرقين إليها، طبقا للقانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
 
وذلك على أن تسرى ترقيتهم للوظيفة الأعلى اعتبارا من 1 يناير 2021، كما شمل القرار منح المعلمين والأخصائيين الذين تم ترقيتهم للوظيفة الأعلى بدل الاعتماد المقرر قانونا، وعلاوة الترقية اعتبارا من الشهر التالي لصدور القرار.
 
وأكد محافظ سوهاج حرصه على توفير كافة الأجواء الملائمة للمعلمين وجميع أطراف المنظومة التعليمية؛ لضمان تقديم مستوى متميز ولائق لتطوير المنظومة التعليمية بسوهاج.

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