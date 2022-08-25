اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 05:24 م
أكرم القصاص
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محافظ دمياط تتابع عمليات تطوير المناطق غير المخططة

الخميس، 25 أغسطس 2022 04:13 م
محافظ دمياط تتابع عمليات تطوير المناطق غير المخططة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بعدد من المناطق المدرجة بمشروع تطوير المناطق غير المخططة، الذى يشمل " المنطقة القديمة، السيالة، السنانية، الأعصر، غيط النصارى، المنيا وشط الملح" بمدينة دمياط.
 
ويجرى تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت بالشوارع الرئيسية بمنطقة الأعصر، إلى جانب الرصف ببلاطات الإنترلوك للشوارع الفرعية بالبصايلة بالأعصر وغيط النصارى، والتى بدأت بعد الانتهاء من عمليات مد واحلال شبكات المرافق و انشاء شبكات صرف مياه الأمطار.
 
وأكدت محافظ دمياط، أن الأعمال تجرى على قدم وساق بكافة المناطق المدرجة بالمشروع والذى يأتى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة كافة الأعمال بشكل دورى للوقوف على اى عقبات قد تعيق عملية التنفيذ وأيضا اتمامها وفقاً لخطة المشروع والجدول الزمنى المحدد.

 


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