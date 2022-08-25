محافظ جنوب سيناء يتابع العمل بالمنطقة الترفيهية وساحة العلم بشرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الأعمال بالمنطقة الترفيهية بالممشى السياحي بطريق السلام التي تشمل شلالات مياه، مسرح مدرج، مطعم بانوراما، منطقة العاب اطفال( كيدز اريا)، محلات خدمية.



وذلك خلال جولته التفقدية اليومية لمتابعة معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية في اطار الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ يرافقه الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المحافظ، والعميد نادر علام نائب رئيس مدينة شرم الشيخ، وممثلي الشركات والجهات المنفذة.



كما تفقد محافظ جنوب سيناء خلال الجولة معدلات ونسب التنفيذ إنشاء محطة تموين السيارات المتكاملة بطريق السلام، وأعمال إنشاء ميدان ساحة العلم، ورفع كفاءة أيقونة السلام بميدان السلام بشرم الشيخ.



وقام فودة خلال الجولة بمتابعة العمل بمركز الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ و المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة والمناطق الحاكمة بطريق شرم الشيخ النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها بالتعاون مع ادارة الاشارة بالقوات المسلحة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.



كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة قرية التراث البدوي بمنطقة السفاري بشرم الشيخ.