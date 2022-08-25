محافظ بنى سويف يعتمد بحركة تنقلات بين مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مذكرة مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني الخاصة بحركة التنقلات، بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، والتي تضمنت تنقلات بين عدد من القيادات، وتجديد تكليف البعض، وتصعيد البعض الآخر ممن شملهم القرار.

وبحسب المذكرة، التي عرضها محمد عبد التواب وكيل وزارة التعليم ، فقد تمت الموافقة على استمرار تكليف كل من : أحمد محمد عزت _مديراً عاماً لإدارة بني سويف _، وعصام خالد عبد العزيز مديراً لإدارة إهناسيا ، عصام عبد الحليم أبو عرب مديراَ لإدارة سمسطا ، ناصر محمد أبوبكر وكيلا لإدارة الواسطى ، أحمد طه سرور وكيلاً لإدارة ببا .



كما شملت المذكرة نقل: نبيلة فتحي سيد _مديرا إدارة الفشن ، للعمل"مديرا " لإدارة تعليم ناصر ، ونبيل محمد حسن مدير إدارة ببا ،للعمل "مديرا" لإدارة الواسطى ، وتكليف كمال كامل أمين_ مدير إدارة الواسطى للعمل" وكيلا" لإدارة ناصر، وخالد عبد العظيم دياب _ وكيل إدارة إهناسيا والمنتدب وكيلا لإدارة سمسطا _ للعمل "وكيلا" لإهناسيا ،وخالد عبد المحسن كامل وكيل إدارة الفشن للعمل" وكيلا" لإدارة سمسطا، ونادي محمد حسين وكيل إدارة ناصر للعمل "وكيلا" لإدارة الفشن وأيمن أحمد محمد كامل_ مدير إدارة ناصر _للعمل بديوان المديرية ، وائل صلاح ياسين _ وكيل إدارة إهناسيا_ للعمل "مديرا " للاتصال السياسى بديوان المديرية



بالإضافة إلى تكليف : محمد محمد عاشور _وكيل إدارة بني سويف للعمل "مديراً عاماً " لإدارة ببا ، و حاتم إسماعيل محمد _ مدير مدرسة منشأة عمرو الإعدادية بالفشن ،للعمل "مديرا لإدارة الفشن" ، وسعيد علي عبدالله _ مدير إدارة الاتصال السياسى بالمديرية للعمل " وكيلا" لإدارة تعليم بني سويف "



وطالب محافظ بني سويف ممن شملتهم الحركة بضرورة بذل قصارى الجهد للدفع بجهود الدولة في مجال تطوير العملية التعليمية ، مؤكدا على أنه على ثقة كبيرة في أن تكون حركة التنقلات الجديدة دعما للمنظومة التعليمية،مشيرا إلى أنه سيتم تقييم الأداء بشكل مستمر ، وأنه يجب أن تتضمن منظومة العمل التحرك الميداني المكثف للوقوف على مستوى الخدمة على أرض الواقع ، وسرعة التعامل مع التحديات والمشكلات القائمة أو الطارئة.





