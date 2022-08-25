محافظ بنى سويف يشهد ختام فعاليات المرحلة الثالثة من برنامج "نحو قيادة نسائية فاعلة"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف جانباً من فعاليات الجلسة الختامية ضمن البرنامج التدريبي للمجموعة الثالثة على القيادة الفاعلة لعدد 40 سيدة من كافة الفئات، والذي نظمه فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتعاون مع المحافظة تحت عنوان"نحو قيادة نسائية فاعلة"، ويستهدف إعداد وتدريب وتأهيل القيادات النسائية على مجال العمل العام، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، ونرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف وعدد من المحاضرين أكاديميين وتنفيذيين و أعضاء فرع المجلس بالمحافظة.

حيث شارك في البرنامج 40 سيدة بالمرحلة الثالثة، وتمت مراعاة استمرار البرنامج وتنوع الفئات المستهدفة في مختلف التخصصات والمجالات، فضلا عن إضافة موضوعات ومحاور جديدة على برنامج التدريب، والذي يشمل التدريب المشاركات المستهدفات في مجالات التخطيط والإدارة واتخاذ القرار وقيادة فريق العمل والتواصل الفعال والسمات الشخصية وغيرها من المهارات اللازمة لإكساب المتدربات الإجادة التامة للقيادة والإدارة.

وتضمن البرنامج عدداً من المحاور على مدار 3 أيام متصلة بجلسة افتتاحية لشرح وتعريف بالبرنامج، أعقبها جلسة ثانية تناولت

موضوعات متعلقة ببرنامج بناء الشخصية(القيادة والتخطيط والإدارة ومهارات الاتصال)، ومحاضرات عن التمكين الاقتصادي للمرأة، والمجتمع المدني من الأحزاب والجمعيات والنقابات ومفهوم الدولة، وتجرية الجامعة التكنولوجية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للمرأة، وتحديات الأمن القومي المصري، وتناول محاور خاصة باستراتيجية 2030،وبرنامج الانتخابات، وبرنامج الإدارة المحلية" المحليات في الدستور، دور المجالس المحلية، حقوق المرأة في الدستور "،واستراتيجية مكافحة الفساد

حيث أكد المحافظ على الدور المحوري للمرأة في النهوض بالمجتمع، لافتا إلى أنه على مدار الثماني سنوات الماضية تلاحظ تنامي المشاركة الفاعلة للمرأة بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية، وهو ما ترجمته الدولة في أكثر من مجال، خاصة في مجال تمكين المرأة سياسيا، وظهر بشكل واضح في شغل المرأة لمناصب قيادية بداية من المناصب الوزارية والمحافظين ونواب محافظين ورؤساء جامعات ،علاوة على التواجد القوي والتمثيل الفعال في الحياة النيابية والبرلمانية كممثلين ونواب للشعب في مجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على الدفع بجهود المرأة والاستفادة من قدراتها وعطائها لتحسين كافة مناحي الحياة، منوها عن حرصه لدعم وتشجيع ودعم القيادات النسائية في مجال العمل العام، والحرص على وجود قيادات نسائية مؤهلة وجديرة بشغل الوظائف القيادية وإدارة الملفات الهامة والحيوية

من جهتها عبرت نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف عن تقديرها للمحافظ د.محمد هاني غنيم ودعمه اللامحدود لكافة أنشطة وجهود الفرع في مجال خدمة المرأة السويفية وقضاياها المجتمعية ،والعمل على تمكينها في كافة المجالات ،مشيرة إلى أن البرنامج"الذي يشارك فيها 40 سيدة ،قد سبقتها مرحلتين بواقع 40 سيدة في الأولى ،و50 سيدة في الثانية ،لافتة إلى أنه تمت مراعاة زيادة العدد المستهدفة في كل مرحلة وتنوع الفئات المستهدفة في مختلف التخصصات والمجالات من تنفيذيين وأطباء وصيادلة ورائدات ريفيات وغيرهن.