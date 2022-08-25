محافظ المنوفية: إزالة 496 حالة تعد وبناء مخالف منذ بدء الموجة الـ20

المنوفية - فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء الموجة الـ20 حتي الآن بلغ (496) حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة لـ(321) حالة تعد أملاك دولة (مبانى) علي مساحة 23 ألف و328 م وإزالة (22) حالة تعد أملاك دولة (زراعة) على مساحة 3 أفدنة و21 قيراط و10 أسهم، كما تم تنفيذ إزالات فورية لـ(153) حالة تعد على الأراضى الزراعية (أملاك خاصة) على مساحة بلغت 4 أفدنة و8 قراريط و10 أسهم، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لـ (194) حالة مخالفة بناء تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة.

كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المواصلة فى تنفيذ حملات الإزالة لكافة مخالفات البناء والتعامل معها بشكل فورى وحاسم سواءً كانت مخالفات بناء على الأراضى الزراعية أو بناء أدوار مخالفة داخل الحيز العمرانى وحالات البناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية فى الحال لأى شكل من أشكال التعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً بأنه لن يتهاون فى محاسبة أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفى، حفاظاً على حقوق ومقدرات الأجيال القادمة .

يأتى هذا فى إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية في تنفيذ حملات الموجة الـ 20 والتي إنطلقت في 13 أغسطس الحالي وتمتد حتي 27 أكتوبر القادم لإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأرجاء المحافظة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها حفاظاً على حقوق وهيبة الدولة.