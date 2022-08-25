محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 10 مشروعات بتكلفة 274 مليون جنيه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح وتفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 10 مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 274 مليون جنيه، في قطاعات الشباب والرياضة والطرق والأبنية التعليمية والصحة والموارد المائية والري بمدينتي الخصوص والخانكة، مؤكداً أن تلك المشروعات ستعُود بالنفع علي مواطني المحافظة، لدفع قاطرة التنمية المستدامة والشاملة بكافة القطاعات، يأتي ذلك ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 154، واستمراراً لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها محافظة القليوبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير جميع الخدمات ورفع كفاءتها بجميع المناطق.

واستهل "المحافظ"، جولته بقطاع الموارد المائية والري، حيث تفقد ترعة كشمير اليمنى بعد الإنتهاء من تأهيلها وتبطينها، والتي يبلغ طولها 12 كم، بداية من سرياقوس وتنتهي بأبو زعبل، بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأوضح "الهجان"، خلال تفقده أن نصيب القليوبية في المرحلة الأولى من المشروع القومي تأهيل وتبطين الترع، يبلغ 410 كيلو متر طولي، بتكلفة مليار و300 مليون جنيه، ويتضمن نحو 55 ترعة يتم تطويرها، بهدف توفير المياه، وإعادة القطاع التصميمي للمجرى المائي، وبذلك لن يكون هناك إهدار لأي نقطة مياه، ولسرعة وصول المياه للمنتفعين، بالإضافة إلى عدالة التوزيع مع توفير نفقات الصيانة، لافتاً إلي أن التبطين يمنع نمو الحشائش في الميول، والمحافظة على المياه من المخلفات، مع العودة للشكل الجمالي للمجاري المائية، مُشيراً بأن قطاع الموارد المائية والري، تم تنفيذ 296 كيلومتر به كمرحلة أولى، وجاري الإنتهاء من المستهدف بالكامل في المرحلة الثانية.

ثم استكمل "المحافظ" جولته بقطاع الأبنية التعليمية، بتفقده لتوسعة مدرسة ثانوي عام بنات بأبوزعبل، بعدد 15 فصل، ليصبح عدد الفصول بعد التوسعة 24 فصل، بتكلفة 6.5 مليون جنيه، كما تفقد توسعات المدرسة الإبتدائية بالقلج، بعدد 12 فصل ليصبح عدد الفصول بعد التوسعة 28 فصل، بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

بالإضافة إلى تفقده لتوسعة مدرسة الشهيد أحمد راضي عبد الهادي الزياتي الثانوية العام المشتركة، بعدد 9 فصول لتصبح 48 فصل بتكلفة 3.5 مليون جنيه.

علاوة على تفقده لمدرسة الخصوص للتعليم الأساسي، وتتكون من 3 مباني، منهم 2 مبنى رفع كفاءة بالكامل، و1 مبنى إنشاء جديد لعدد 18 فصل، ليصبح عدد الفصول بالمدرسة بعد التوسعة 60 فصل موزعين على 3 مباني، بالإضافة إلى إنشاء 42 عين لدورات مياه جديدة، ومعمل، ومكتبة، وحاسب آلي، وغرف إدارية، بتكلفة 21 مليون جنيه.

وأشار "المحافظ"، إلى أن المحافظة تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد قطعة أرض لإنشاء مجمع مدارس ومستشفى عليها بمدينة الخصوص، لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول المدرسية، وتحسين الخدمة الصحية المقدمة لأبناء المدينة.

كما أكد محافظ القليوبية، أن المحافظة تعمل وفق خطة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، للإنتهاء من مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، وذلك من خلال إنشاء المدارس الجديدة والتوسع الأفقي والرأسي، لخلق بيئة طيبة للطلاب للنهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة، مُقدماً الشكر لهيئة الأبنية التعليمية على جهودها، حيث بلغ عدد المدارس التي تم الإنتهاء منها والجاري تنفيذها وتسليمها، من 2014 حتى 2022، ما يقرب من 381 مدرسة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

ثم توجه محافظ القليوبية، بافتتاح مشروعات قطاع الشباب والرياضة، إذ تم افتتاح الملعب الخماسي المُنجل وملعب الحُمرة، بمركز شباب كفر عبيان بالخانكة، وتبلُغ مساحته 1100 متر، بتكلفة نصف مليون جنيه، ويشتمل المركز على حمام سباحة نصف أوليمبي جاري الإنتهاء منه تمهيداً لافتتاحه، وحدائق للأطفال، وحضانة، كما يضم المركز عدة أنشطة ومبادرات منها الكاراتيه، والكونج فو، وكرة القدم، وألعاب القوى التي تقام على ملعب الحُمرة، ومبادرة برلمان للشباب، ومبادرة بنكمل بعض، ليصبح المركز متنفساً لشباب قرية كفر عبيان.

ثم افتتح "المحافظ"، مجمع حمام سباحة نصف أوليمبي، بمركز شباب الخانكة، بتكلفة 3.5 مليون جنيه، ويشمل المركز عدة نشاطات منها الدينية والثقافية، الكيك بوكس، وكرة القدم، والكاراتيه، مشيرا إلى أهمية الطفرة الإنشائية غير المسبوقة التي تشهدها مراكز شباب القليوبية، وأثرها الفعال في إثراء النشاط وزيادة عدد المستفيدين من أنشطة مراكز الشباب على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفي إطار أصول الدولة التي تم تعزيزها خلال الفترة الماضية تم تفقد مشروع ال 30 مليون بيضة والذي كان يحقق خسائر خلال الأعوام السابقة، حيث تم تغيير مجلس الإدارة علاوة على أنه تم النهوض بالمشروع، وجاري حالياً دراسة استغلال الأراضي الخالية لعمل صوب زراعية وزراعة النخيل، فضلا عن إضافة أنشطة أخرى، مع رفع كفاءة العنابر وزيادة عنابر الإنتاج وعنابر التربية الحالية وترشيد النفقات من خلال تصنيع الأعلاف بمصنع المشروع ودراسة فتح منافذ بيع جديدة لمنتجات المشروع.

ثم توجه محافظ القليوبية، لتفقد مستشفى الخانكة المركزي بعد تشغيلها تجريبياً، بتكلفة 173 مليون جنيه بخلاف التجهيزات، حيث تفقد عدة أقسام منها غرفة فرز المرضى بمجرد دخولهم المستشفى وذلك لتشخيص حالتهم وتوجيههم للأقسام المختلفة كلاً حسب حالته، ويعمل على مدار الـ 24ساعة، كما تفقد عدة أقسام منها الداخلي، والرعاية المركزة، والأطفال المبتسرين(الحضانات)، وقسم الولادة،والغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية التي تعمل فترة صباحية ومسائية وتستقبل الفترة الصباحية مايقرب من 700 حالة يومياً، والفترة المسائية تستقبل ما يقرب من 100 حالة.

والتقى "المحافظ" المواطنين والمرضى واستمع إلى مشاكلهم، موجهاً بحلها فوراً وحسن معاملتهم، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، مؤكداً أنه بعد إفتتاح المستشفى سيتم رفع مستوى الخدمات الطبية بالمدينة، لكونها صرحاً طبياً متميزاً يحتوي على جميع التخصصات التي يحتاج إليها المرضى.

وفي سياق متصل توجه محافظ القليوبية إلى مدينة الخصوص، لتفقد مشروعات قطاع الطرق، واستهلها بتفقد محور الخصوص، الذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بطول 5 كم بدءً من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري، بهدف تخفيف الضغط المروري على محور العصار.

كما تفقد "الهجان" أعمال إحلال وتجديد شبكات صرف صحي ومياه ورصف، بطول 700 متر، بمنحة من الوكالة الألمانية giz ، لشارع سيد حمادة بمدينة الخصوص، بتكلفة 11 مليون جنيه، مُشدداً بدفع الأعمال لسرعة الإنتهاء من تطوير الشارع كونه محوراً مرورياً مهماً، للعمل على تيسير الحركة المرورية بالمدينة، حيث يربط الشارع بين محافظة القليوبية ومحافظة القاهره، موجهاً مقاولي الأعمال بالإلتزام بالمواصفات القياسية في أعمال الرصف، وتسليمه طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه لخدمة المواطنين.

جاء ذلك بحضور كل من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومجدي نجاح رئيس مركز ومدينة الخانكة، واللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحه بالقليوبية، وإسلام رجب مدير التطوير الحضري بالمحافظة.



محافظ القليوبية يتفقد المشروعات



احد المشروعات



اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية



جولة محافظ القليوبية



محافظ القليوبية