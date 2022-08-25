محافظ الفيوم يناقش آليات إعداد دراسة مرورية لفك الاختناقات وتيسير الحركة

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات وضع دراسة مرورية متكاملة على أسس منهجية وعلمية، لمدينة الفيوم كونها عاصمة المحافظة، لفك تكدسات السيارات والاختناقات المرورية لتيسير حركة المواطنين بالميادين والشوارع الرئيسية، مؤكداً على وضع مقترحات ورؤى الدراسة المزمع إجراؤها بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية حيز التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والعميد محمود الخولي مدير إدارة مرور الفيوم، والدكتور عبدالله أبوخضرة أستاذ هندسة الطرق والمرور بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، والدكتور أحمد يونس المدرس بقسم نظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب جامعة الفيوم، والمهندسة ريهام عطية مؤسسة إحدى الشركات الهندسية المتخصصة في التكنولوجيا الذكية، و أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام مديرية الطرق بالفيوم، والمهندس مازن رضوان رئيس قطاع كهرباء الفيوم، وممثلي شركات الاتصالات، والغاز الطبيعي، ومياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

تناول الاجتماع، مناقشة عدد من الرؤى والمقترحات لوضع دراسة مرورية متكاملة على أطر علمية وأسس منهجية، لفك الاختناقات وتكدسات السيارات بمختلف المحاور المرورية بالميادين والشوارع الرئيسية داخل مدينة الفيوم، بهدف تيسير حركة المواطنين، من خلال عدد من التداخلات تشمل فتح محاور جديدة، أو تحويلات مرورية لخطوط السير، لتخفيف الطاقة الاستيعابية على الطرق الحيوية، ووضع عدد من البدائل الإيجابية للحلول العاجلة لمشكلة الاختناقات المرورية، بجانب وضع رؤية منهجية لخطة متوسطة المدى لوضع حل أكبر للمشكلة المرورية، فضلاً عن خطة المدى البعيد والتى تستهدف وضع حلول جذرية للمشكلات المرورية داخل مدينة الفيوم، من خلال إنشاء كباري أو أنفاق جديدة بالميادين الحيوية والشوارع الرئيسية.