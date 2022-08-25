محافظ الشرقية يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق الثانوى لـ220 درجة بدلا من 223

الشرقية - إيمان مهنى

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 220 درجة بدلاً من 223 درجة بعدد من المدارس التابعة للإدارات التعليمة بـ ( منيا القمح – العاشر من رمضان – ههيا – مشتول السوق – منشأه أبو عمر ) وذلك طبقا للجدول المرفق .



أوضح محافظ الشرقية أنه تقرر التعديل في تنسيق الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2022 / 2023 تيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بالمرحلة الثانوية والموزعين على عدد 1177 فصل دراسي بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.



كما قرر المحافظ النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي للعام الدراسي 2022 / 2023 لـ 210 درجة بدلاً من 215 درجة وذلك بالمدارس التالية :



· الشهيد طيار الميكانيكية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية



· اللواء عبد المنعم أبو المجد الصناعية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية



· الزقازيق المعمارية العسكرية التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية



· تلحوين الصناعية المشتركة التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية



· مشتول الصناعية بنين التابعة لإدارة مشتول السوق التعليمية



· منيا القمح الصناعية بنين التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية



· مشهور الصناعية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية



· العصايد الصناعية المشتركة التابعة لإدارة ديرب نجم السوق التعليمية



· القرين الصناعية المشتركة التابعة لإدارة القرين التعليمية



· أبو كبير المعمارية بنين التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية



· الطويلة الصناعية المشتركة التابعة لإدارة فاقوس التعليمية



· الحسينية الصناعية المشتركة التابعة لإدارة الحسينية التعليمية



وقرر المحافظ النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي الفني الصناعي للعام الدراسي 2022 / 2023 لـ 213 درجة بدلاً من 215 درجة بمدرسة بلبيس الصناعية بنين ومدرسة ههيا الصناعية بنات وذلك لإستكمال إحتياجات المدارس من الطلاب المتقدمين وفق القواعد المنظمة للقبول.

