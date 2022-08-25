محافظ الدقهلية يناقش خطوات ترفيق مناطق ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة

الدقهلية - شريف الديب

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، اجتماعا لمتابعة الخطوات المتخذة بشأن ترفيق منطقة ابن زيد والزعفران والمدينة المنورة التابعين لمركز المنصورة، ومنطقة علي الجمل التابعة لحي غرب المنصورة، وذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحي، المهندسة مني الساعي مدير متابعة المشروعات بالمحافظة، ورحاب المزين رئيس مركز المنصورة، وممثلي القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية وقطاع الكهرباء بالدقهلية والشئون القانونية بديوان عام المحافظة.

وأكد "مختار" علي سرعة البدء فورا في إجراءات شراء الأرض وقيام إدارة الأملاك بإنهاء الإجراءات القانونية لتخصيصها، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ لوحة توزيع كهرباء علي مساحة 400 متر مربع علي أرض أملاك دولة وكلف المحافظ قيام قطاع الكهرباء بعمل التصميمات والدراسات اللازمة للوحة الكهرباء المشار إليها لخدمة سكان المناطق المذكورة.

وأكد مختار أننا جميعا نعمل جميعا لتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة ومنها التعليم والصحة وقطاع المرافق بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلي حل كافة المشاكل التي تواجههم.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق وأن اتخذت المحافظة خطوات جادة في هذا الشأن حيث كان قد تم توفير قطعة أرض أملاك دولة في الجهة المقابلة لمنطقة ابن والزعفران والمدينة المنورة وبعد الدراسات الفنية وتبين عدم الصلاحية الفنية لقطعة الأرض لانشاء المحطة وخطورة ربط المناطق الثلاث بالمحطة نظراً لمرور خطوط الانحدار أسفل الطريق الدائرى علي عمق كبير لايسمح بتنفيذ المشروع بالإضافة إلي زيادة التكلفة المالية العالية جدا للتنفيذ .

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.