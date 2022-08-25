محافظ الإسكندرية: إزالة 4 حالات تعد على أراضى الدولة

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة ومتابعة التنسيق بين جهات الولاية وبين الجهات المعنية بتنفيذ الحملات، مشيراً إلى أنه خلال اليوم الثاني عشر من المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 4 قرارات إزالة، منها 3 قرارات لإزالة التعديات على أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة بمنطقة الصاعدة حي العامرية ثان وتنفيذ قرار إزالة للتعدي على أراضي شركات وزارة قطاع الأعمال بحي وسط.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ قامت المهندسة جيهان مسعود بالتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء في تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، كما تابعت نتائج الحملات اليومية، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الاحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

ومن جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولي، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أن حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة مستمرة بشكل يومي، وتم تنفيذ قرارات الإزالة اليوم بمنطقة الصاعدة حي العامرية ثان متمثلة في بناء أحواض وقطع جزء من طريق الخدمة وضمه للأرض بالمخالفة للقانون بمساحة قدرها 14 سهما و1 قيراط، وكذلك تم تنفيذ قرار لإزالة التعدي على فرع شيكوريل التابع لوزارة قطاع الأعمال بشارع سعد زغلول وتسليمه إلى إحدى الشركات.