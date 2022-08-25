محافظ أسوان يتابع انتظام الباعة والسيطرة على الإشغالات بالسوق السياحى

أسوان - عبد الله صلاح

تفقد أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الخميس، السوق السياحى لمتابعة انتظام وحدة فرق أمن السوق التى تم تشكيلها من العاملين والفنيين المتميزين بالديوان العام، لإحكام السيطرة على أصحاب المحلات والحد من ظاهرة الإشغالات وانتشار الباعة الجائلين.

وخلال جولته أكد محافظ أسوان، أنه لن يسمح بأى تقصير أو تهاون أو فساد من العاملين فى وحدة أمن السوق السياحى، حيث أنهم مكلفين بالتعامل بكل حزم مع أي مخالفات، وهو الذى يتوازى مع حسن المعاملة للمترددين على هذا المزار السياحى الحيوى من المواطنين والأفواج السياحية.

ووجه المحافظ، إلى ضرورة الانتشار والحركة المستمرة لأعضاء وحدة الأمن للتعامل السريع مع المخالفات، بجانب الرصد والإبلاغ للوحدة المحلية عن أى ملاحظات عن النظافة العامة أو الحاجة إلى صيانة أى عيوب أو كسور تظهر فى أعمال التطوير والتجميل التى تمت بسبب الإقبال الكبير والحركة المستمرة فى ممشى السوق ، علاوة على الإسراع بتركيب التندات للمحلات من أجل حماية المترددين عليها من حرارة الشمس العالية.







