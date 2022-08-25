وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ديفيد ليفينجستون - بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن "قرار اليوم بشأن إنهاء الخدمات المصرفية للأفراد والعمليات المصرفية التجارية المحلية في روسيا يعتبر جزءا من جهودنا المستمرة لتقليل أنشطتنا في البلاد".



وتابع "إن ذكل يتماشى مع الإجراءات الأخرى بما في ذلك الحد من عروض خدماتنا وتقليل تعرضنا وعدم التماس أي أعمال أو عملاء جدد".



وأعلن بنك سيتي جروب الأمريكي اليوم في روسيا، أنه "كجزء من الجهود المستمرة للحد من عملياتنا وانكشافنا في روسيا؛ فإننا سننهي خدماتنا المصرفية للأفراد والعمليات المصرفية التجارية المحلية في البلاد، وكجزء من التراجع، سيواصل سيتي أيضا نشاط مبيعات بعض محافظ الخدمات المصرفية الاستهلاكية الروسية".



ومن المتوقع أن يؤثر التراجع على ما يقرب من 2300 موظف، و15 فرعا وتشمل المنتجات والقنوات الاستهلاكية المتأثرة بالخروج الودائع والاستثمارات والقروض والبطاقات على أن يقوم البنك بالوفاء بالتزاماته تجاه العملاء والموظفين والشركاء.