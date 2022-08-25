اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 03:50 م
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مبادرة للرسم على الرمال بشاطئ رأس البر تحت رعاية محافظ دمياط

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:17 م
مبادرة للرسم على الرمال بشاطئ رأس البر تحت رعاية محافظ دمياط جانب من المباردة
دمياط معتز الشربيني

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أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، مبادرة شارك فيها أطفال فريق الرسم بمكتبة مصر العامة وذوى الهمم، حيث قاموا خلالها بالرسم على الرمال بشواطىء رأس البر.

هذا وقد استهدفت المبادرة التى أُقيمت أمس، حث الأطفال على الحفاظ على البيئة، وذلك تزامنا مع الجهود التى تقوم بها الدولة فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27، و دعم القيادة السياسية لذوى الهمم والتوجيه الدائم بأهمية دمجهم فى المجتمع.

يأتي ذلك  تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.


 

المبادرة (1)
المبادرة (1)

 

المبادرة (2)
المبادرة (2)

 

 

جانب من المبادرة (1)
جانب من المبادرة (1)

 

 

جانب من المبادرة (2)
 

 


 


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