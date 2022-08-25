مؤتمر من قلب المحيط.. شاهد وزير خارجية جزيرة توفالو يلقى كلمة وسط المياه

كتب محمد جمال

فى مشهد غريب، قام وزير خارجية جزيرة توفالو الواقعة بالمحيط الهادى بإلقاء كلمة من داخل مياه المحيط، وأكد "الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ" حسبما ذكرت شبكة العربية، وبالطبع قصد الوزير، بإلقاء كلمته من المحيط في إشارة إلى أن هناك مدن عالمية ستغرق بسبب ظاهرة التغير المناخى، مناديا الدول الكبرى بالقيام بإجراءات رادعة لمواجهة تلك الظاهرة.

يذكرأن، عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول هبوب عواصف عنيفة وأمطار بكميات كبيرة بعدد من الدول الأوروبية، وقال التقرير إن التغير المناخى تسبب فى اندلاع الحرائق بعد ارتفاع درجات الحرارة، وجفاف ضرب أنهار أوروبا، والعواصف العنيفة.

ففى فرنسا تسببت عواصف عنيفة اجتاحت جزيرة كورسيكا الواقعة بالبحر المتوسطة، مما أدت إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل، فيما يتوقع خبرا الأرصاد مزيدا من سوء الأحوال الجوية.

واجتاح البرد والأمطار الغزيرة والرياح والتى بلغت ذروة سرعتها 224 كيلو متر فى الساعة الجزيرة، مما دعا الرئيس الفرنسى إلى عقد اجتماع طارئ للحكومة للتصدى للأزمة، وبدورها قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن 350 شخصا اعتبروا فى عداد المفقودين بسبب انقلاب قوارب التنزه وانجرافها، كما تسببت العواصف فى تأخير القطارات واقتلعت الأشجار.

وفى إيطاليا قتل شخصان وأصيب خمسون بجروح جراء عاصفة اقتلعت أشجار فى توسكانا، وأعدت وكالة الحماية المدنية أماكن إيواء طارئة بالمدارس والصالات الرياضية لمن أجبروا على ترك منازلهم بعدما اجتاحت الرياح العاتية والأمطار المنطقة الممتدة من الساحل إلى فلورنسا السياحية.

وفى النمسا أدى سقوط أشجار إلى مقتل 5 أشخاص فى حادثين منفصلين، حيث وصلت العواصف التى ضربت السواحل الشمالية للبحر المتوسط إلى الدولة الواقعة فى جبال الألب مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربى مما أجبر شركة السكك الحديدة الوطنية النمساوية على وقف جميع القطارات لمعظم الولايات المتاخمة بسلوفينيا وإيطاليا.