وقال أنوشاوسكاس، فى مقابلة مع وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم الخميس، :"إنه فى أبريل ومايو الماضيين، قدمنا ​​لأوكرانيا 24 دورة تدريبية يمكن للقوات المسلحة الأوكرانية استخدامها لتدريب المتخصصين فعلنا حتى الآن بالفعل خمسة منهم، ويتلقى الأفراد العسكريون الأوكرانيون تدريبًا معنا".

وأضاف:" وحتى أكتوبر المقبل، سنقوم بتدريب حوالي 150 متخصصًا من مختلف المهن العسكرية "، لافتا إلى أن ليتوانيا تخطط للانضمام إلى مشروع المملكة المتحدة الذي يستضيف تدريب مجموعة دولية من المتخصصين للجيش الأوكراني.

وتابع وزير الدفاع الليتواني قائلا إن "ما يصل إلى 15 مدربا ليتوانيا سيعملون هناك".

جدير بالذكر أنه في بداية يوليو الماضي، وصلت المجموعة الأولى من الأفراد العسكريين الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة للمشاركة في برنامج تدريبي رئيسي جديد. وتتضمن الدورة التدريبية برامج حول التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية في ساحة المعركة وتكتيكات الدوريات والأسس القانونية للنزاع المسلح.