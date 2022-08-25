لطلاب التنسيق.. تعرف على البرامج الجديدة بآداب عين شمس وشروط القبول

كتب محمود راغب

ينشر "اليوم السابع" شـروط تشعيب وتـحويـلات نقـل القيـد والمفصولين (برامج مميزة) للعـام الجامعی 2023/2022، وذلك بكلية الآداب بجامعة عين شمس، وذلك كما يلى:

- برنامج الدراسات البيئية والإنجليزية:

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على 35 درجة من 50 درجة في مادة اللغة الانجليزية ، و يقبل نقل القيد ولا يقبل المفصولين ولا يقبل الحالات الخاصة ولا يقبل المؤهلات العليا .

- برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية:

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على مجموع اللغات الثلاثة 60٪ أي 102 درجة في اللغات الثلاثة، ولا يقبل المفصولين ولا يقبل الحالات الخاصة ولا يقبل المؤهلات العليا ويقبل نقل القيد برنامج

- برنامج اللغة الهندية:

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على مجموع اللغات الثلاثة 55٪ أى 93.5 درجة فى اللغات الثلاثة، ولا يقبل المفصولين ولا يقبل الحالات الخاصة ويقبل المؤهلات العليا ويقبل نقل القيد.

- برنامج الجيوماتكس:

يقبل القسم الطلاب الحاصلين على 35 درجة في مادة الجغرافيا بالشعبة الأدبية، 35 درجة في مادة الجيولوجيا لشعبة علمي علوم ، 35 درجة في مادة الرياضة البحتة لشعبة الرياضيات وان يجتاز الطالب امتحان القبول ، ولا يقبل المؤهلات العليا ويقبل نقل القيد و يقبل المفصولين ولا يقبل الحالات الخاصة .

وكانت وزارة التعليم العالى ، أعلنت القائمة الكاملة للمعاهد العليا المعتمدة من الوزارة، وذلك فى إطار الحرص على مصالح الطلاب حتى لا يقع الطلاب فريسة للكيانات الوهمية التى تدعى قبول الطلاب ومنحهم شهادات معتمدة.

يبلغ عدد المعاهد العالية الخاصة القائمة حالياً 189 معهدًا، موزعة على قطاعات أكاديمية متخصصة على النحو التالى: ( 54 معهدًا خاصًا عاليًا هندسيًا، 72 معهدًا خاصًا عاليًا "الشعب التجارية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات"، 20 معهدًا خاصًا عاليًا للغات والإعلام، 18 معهدًا خاصًا عاليًا للسياحة والفنادق، 17 معهدًا خاصًا عاليًا للخدمة الاجتماعية، 5 معاهد خاصة عالية تكنولوجية للعلوم الصحية التطبيقية والتمريض، 2 معهدًا خاصًا عاليًا زراعيًا، 1 المعهد العالى للدراسات الإسلامية).