قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الإسراف بالمياه والابتزاز الإلكترونى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث نظم عقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "الإسراف فى المياه"، وأوضحت الدكتورة سعاد أحمد مسئولة القصر، مفهوم الإسراف فى الماء وأضراره وكيفية الحفاظ على الماء، كما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "أماكن مصرية لها قصة"وتحدث محمد الصادق عن قصة الحضارة المصرية القديمة والنهر والحضارة المصرية القديمة وسر أهرامات الجيزة.



وقدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الابتزاز الإلكتروني ومابه من أشياء غريبة"، وتحدث محمد الصادق عن تجريم القانون المصرى للابتزاز الإلكتروني وتوعية الدولة لمحاولات الابتزاز الإلكتروني ومخاطره على الشباب، كما عقد القصر محاضرة بعنوان "مشاركة ذوى القدرات فى العمل الثقافى"، وتحدث الشيخ محمد علي عن فخر المجتمع بذوي القدرات وتكريم المجتمع لهم فى المحافل العامة واستفادة المجتمع منهم فى شتى المجالات، وأقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر عادل دنقل وألقى قصيدة بعنوان "بهانه"، كما نظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وفضل صيام يوم عاشوراء"، وأوضح الشيخ محمد عبده الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة وكيف تم لها التخطيط الجيد، ومشاركة النساء في الهجرة النبوية ولها دور كبير في ذلك وانتشار الإسلام في ربوع البلاد وإعلاء كلمة الله بعد معاناة من الحروب بين المسلمين والكفار ونصرة سيدنا محمد "ص" في رفع راية الإسلام.



وأعد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "مفهوم الإنتماء" وتحدثت كريمة التهامى عن مفهوم الانتماء وتعريفه، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس قصة" الذئب والسبع خراف" أداء أميرة عبد الفتاح محمد، فيما أعد قصر ثقافة حوض الرمال عرض مسرح عرائس للأطفال عن "احترام الكبير وتعديل بعض السلوكيات الخطأ عندهم" أداء سمر محمد، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة حكى قصة بعنوان"فتاتان فى الغابة" ألقاها مينا عادل أنوار، بينما أعد قصر ثقافة الطفل عرض كورال أطفال القصر بقيادة الفنان حجاج أحمد مدرب الكورال، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوي أبو الفضل.





قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول الإسراف بالمياه