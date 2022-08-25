فوائد الطماطم منها تحسين المناعة وصحة القلب

كتبت فاطمة خليل

تحتوى الطماطم على مادة الليكوبين التى تمنحها اللون الأحمر الفاتح، ويمكن أن تساعدك الطماطم فى حماية خلاياك من التلف، حيث تحتوى الطماطم على البوتاسيوم والفيتامينات B و E والمواد المغذية الأخرى، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد الطماطم لصحتك، بحسب موقع "webmd".

تحسين المناعة

الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة، فهو يحارب جزيئات تسمى الجذور الحرة التى يمكن أن تدمر خلاياك وتؤثر على جهاز المناعة لديك، لهذا السبب فإن الأطعمة الغنية بالليكوبين مثل الطماطم، قد تجعلك أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة أو المعدة أو البروستاتا.

وتظهر بعض الأبحاث أنها قد تساعد فى منع المرض فى البنكرياس والقولون والحلق والفم والثدى وعنق الرحم أيضًا.

صحة القلب

قد يساعد الليكوبين أيضًا فى خفض مستويات الكوليسترول الضار، وكذلك ضغط الدم، وهذا قد يقلل من فرص الإصابة بأمراض القلب.

العناصر الغذائية الأخرى في الطماطم ، مثل الفيتامينات B و E ومضادات الأكسدة التي تسمى الفلافونويد ، قد تعزز صحة قلبك أيضًا.

صحة العيون

تحتوى الطماطم على مواد تسمى لوتين وزياكسانثين قد تساعد في حماية عينيك من الضوء الأزرق الناتج عن الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.

قد تساعد أيضًا في منع عينيك من الشعور بالتعب وتخفيف الصداع الناتج عن إجهاد العين.

وتظهر بعض الأبحاث أنها قد تجعلك أقل عرضة للإصابة بالضمور البقعي المرتبط بالعمر.

صحة الرئة

تظهر بعض الدراسات أن الطماطم قد تكون مفيدة للأشخاص الذين يعانون من الربو وقد تساعد فى منع انتفاخ الرئة، وهى حالة تؤدى إلى إتلاف الأكياس الهوائية ببطء فى رئتيك، قد يكون ذلك لأن الليكوبين، واللوتين، والزياكسانثين من بين مضادات الأكسدة التي تحارب المواد الضارة في دخان التبغ، وهو السبب الرئيسى لانتفاخ الرئة، يحاول العلماء معرفة المزيد عن هذه التأثيرات.