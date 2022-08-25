فحص 868 رأس ماشية و650 طائر بالقافلة البيطرية بالسنطة فى الغربية

الغربيـة - عادل ضرة

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور، وكيل الوزارة قافلة بيطرية علاجية بقرية كفر كلا الباب التابعة لمركز السنطة فى إطاراستمرار المديرية بتنفيذ أعمال القوافل البيطرية العلاجية لتشمل جميع قري المحافظة بالتنسيق والتعاون بين مديرية الطب البيطري وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا والهيئه العامة للخدمات البيطرية، وبمشاركة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية "إدارة الرعاية والعلاج وادارتي التلقيح الإصطناعي والتناسليات" وأطباء الإدارة البيطرية بمركز السنطة.

وخلال القافلة تم تقديم الكشف بالمجان والفحص التناسلي للحيوانات الواردة من مختلف الأنواع وتقديم العلاج المناسب لها مع إستخدام أجهزة السونار إلي جانب التوعية والإرشاد للمربين وأهمية التحصينات ،الترقيم والتسجيل والتأمين على المواشى لدى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية و تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية وأعمال الترقيم والتسجيل وتحصين الحيوانات ضد أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والجلد العقدي وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابه بمرض البروسيلا من عدمه وتبليع مغناطيس وكذا فحص الطيور وإعطاء العلاج المناسب لها.



وأكد مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية أن إجمالي ماتم فحصه من الحيوانات 868 حيوان و650 طائر لافتًا إلى أن مديرية الطب البيطري مستمرة فى تنفيذ القوافل العلاجية لتشمل القري الأكثر إحتياجا بجميع مراكز المحافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.