فحص وعلاج 1140 حالة فى قافلة طبية بسمنود وتحويل 54 مريضا لمستشفيات جامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

أطلقت جامعة طنطا، اليوم الخميس، قافلة طبية إلى قرية الراهبين مركز سمنود بمحافظة الغربية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي.



وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، حرص الجامعة على توجيه القوافل الطبية والتوعوية الشاملة للقرى الأكثر احتياجا داخل محافظة الغربية، وتطبيق شعار "قافلة كل يوم" لتقديم الرعاية الطبية للمرضى، وإسهاما في تطوير المجتمع المحيط، تعزيزا لمؤشرات التنمية المستدامة، وتحقيقا لمستهدفات رؤية مصر 2030 في محاور جودة الحياة، والعدالة والإندماج، والمعرفة والابتكار، والسلام والأمن.



وتفقد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة العيادات الطبية بمختلف تخصصاتها مع ممثلي مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى حرص الجامعة على تكثيف القوافل الشاملة المجانية وتنوع الخدمات التي تقدمها للأسر الأولى بالرعاية من خدمات طبية وتوعية بيئية وزراعية وغيرها، استكمالاً لدور الجامعة في خدمة وتحسين البيئة المحيطة وتحقيق الاستفادة القصوى من الكفاءات الموجودة في كليات الجامعة في مختلف التخصصات.



وأشار الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1140 مواطناً من أهالي القرية بمشاركة 12 عيادة تمثلت في 88 حالة بعيادة جراحة المخ والأعصاب، و 133 بالأطفال، و 153 عظام، و 116 جلدية، و 161 باطنة، و 36 مسالك بولية، و 115 أنف وأذن، و 23 جراحة عامة، و 73 صدر، و 31 نفسية وعصبية، و 181 بجراحة العيون، و 30 قلب وأوعية دموية، موضحاً أنه تم تحويل 54 حالة لتلقي العلاج بمستشفيات الجامعة شملت 6 تحويلات لعيادة العظام و 4 جراحة عامة، و 8 باطنة، و 6 مخ وأعصاب، و 10 رمد، و 8 أطفال، و 3 مسالك، و 4جلدية، و 2 قلب، و 3 أنف وأذن.



كما شهدت القافلة مشاركة كلية الصيدلة بصرف الدواء بالمجان للمرضى، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن الاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، وتضمنت القافلة إجراء اختبار فورى لمحو الأمية لعدد 50 مواطناً في إطار الخطة القومية للقضاء على الأمية، وشارك في فعاليات القافلة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة، بحضور الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.