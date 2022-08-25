عوض تاج الدين: المبادرات الرئاسية نقلة نوعية فى المجال الصحى وخفضت من الأمراض

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، في حضور سعد الفرماوى السكرتير العام، وذلك لتعزيز سبل التعاون المشترك في تنفيذ المبادرات الرئاسية بقطاع الصحة لتوفير سبل الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة خاصة محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية حرص القيادة السياسية علي الاهتمام بقطاع الصحة وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة له من معدات ومستلزمات طبية وتدريب الكوادر البشرية للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى، لافتا إلي أن المبادرات الرئاسية تعد نقلة نوعية فى المجال الصحى ساهمت وبشكل كبير في الحد من تداعيات الأمراض المختلفة لتقديم فرد سليم قادر علي المشاركة في بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبه أشاد محافظ الشرقية بالمبادرات الرئاسية الصحية التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للوصول إلى كافة فئات المجتمع ، مؤكداً أن المحافظة خلال الفترة السابقة شهدت تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي تهتم بصحة وسلامة المواطنين للوصول الي مجتمع صحي وسليم وخال ٍمن الامراض.

وثمن المحافظ مجهودات العاملين بالقطاع الصحي الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تخفيف آلام المرضى والتيسير عليهم في مواجهة الأمراض والأوبئة، قائلا أنهم ملائكة الرحمة وفرسان المرحلة للحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع.

ولتعزيز أطر التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة الزقازيق حرص محافظ الشرقية ومستشار الرئيس للشئون الصحية على زيارة جامعة الزقازيق ، والتقيا الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة في حضور الدكتور ماهر الدمياطي محافظ بني سويف الأسبق ، واللواء فؤاد سعد الدين محافظ المنوفية الأسبق والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة للبيئة والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

قدم محافظ الشرقية درعاً تذكارياً لمستشار الرئيس للشئون الصحية تقديراً لزيارته لمحافظة الشرقية، ولإسهاماته العلمية في المجال الصحي والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمرضى.