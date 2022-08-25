ضبط 4 آلاف عبوة أدوية مهربة ومحظور تداولها خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة الميدانية بديوان محافظة البحيرة، حملة مكبرة على المنشآت الطبية الخاصة والصيدليات العامة .

شارك في الحملة جهاز حماية المستهلك بالبحيرة وهيئة الدواء المصرية بالبحيرة وإدارة تموين الدلنجات والوحدة المحلية لمركز ومدينة بالدلنجات.

وأسفرت الحملة الرقابية عن ضبط محل علي هيئة صيدلية يدار بدون ترخيص وضبط به اكثر من 4000 عبوة أدوية مختلفة الشكل والنوع، حيث وجدت به أدوية البعض منها مهرب محظور تداولة وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي 250 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتأتى هذه الحملات فى الرقابية فى إطار الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة وأجهزتها التنفيذية والرقابية لمتابعة الأسواق للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.