صور.. الأموال العامة تضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير أورق سيارات المعاقين وبيعها

كتب محمد إبراهيم

استمرارا للضربات القاسمة تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط أخطر تشكيل عصابى تخصص مكون من 4 أشخاص في تزوير رخص القـيادة وتراخيــص تسـيير الســيارات خاصة سيارات الإعـفاء الجمركى لظــروف الإعـاقة .

البداية كانت بمعلومات وردت للواء سعيد شوقى مدير الإدارة العامة لمباحث مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام 4 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير رخص القـيادة وتراخيــص تسـيير الســيارات أبرزها سيارات الإعـفاء الجمركى لظــروف الإعـاقة وفقـاً للإشـتراطــات المنصوص عليها بالقانون.

وتنفيذاً لتوجهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط كافة أنواع الجريمة خاصة الجريمة الأقتصادية والجنائية.

أكدت تحريات مدير إدارة مكافحة التزيف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، من صحة المعلومات وأضافت أن المتهمين قاموا بتزوير تراخيص "القيادة، التسيير" تزويراً كاملاً بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى مع حذف ما يفيد "الحظر" من الترخيص ليتمكن حائز السيارة المخصصة للمعاق من إستخدامها دون تعرضه للمسئولية القانونية ، مما ترتب عليه أضرار مالية كبيرة لخزينة الدولة تتمثل فى التهرب من سداد الجمارك المستحقة على تلك النوعية من السيارات المعفاة.

عقب تقنين الإجراءات ووضع خطة إدارة مكافحة التزوير والتزييف وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) تم ضبط عناصر التشكيل ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلى تبين إحتوائهم على محادثات نصية ورسائل متبادلة بينهم وبين عملائهم - مبالغ مالية "متحصلات نشاطهم الإجرامى"- عدد من نماذج إستخراج رخصة تسيير سيارة وقيادة "خاليين" مزورين تزويراً كاملاً ومعدين لإضافة البيانات - رخصتى قيادة "مزورتين" – 2 ماكينة تغليف وخامات تغليف - جهاز حاسب آلى بمشتملاته محمل عليه مجموعة من برامج الحذف والتعديل "فوتوشوب" - 2 طابعة ألوان- مجموعة من الخامات والأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها فى عمليات التزوير).

وفى نفس السياق وبإستكمال عمليات الفحص الفنى ، بالتنسيق مع مديريات أمن (القاهرة – السويس – القليوبية – كفرالشيخ – بورسعيد) ، أمكن ضبط عدد 5 سيارات تم تزوير التراخيص الخاصة بها.

تم تحرير المحضر بالواقعة وأحلة المتهمين للنيابة العامة والتي أمرت حسب المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

المتهمين و المضبوطات

المضبوطات

المضبوطات