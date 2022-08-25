شباب قرية بكفر الشيخ يجمعون 125 ألف جنيه لمساعدة شاب تعرض لحادث

كفر الشيخ - محمد سليمان

تعددت صور الشهامة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، وفي قرية الحلافي التابعة لمركز كفر الشيخ، تجلت الشهامة لدى أولاد البلد لمساعدتهم نجارا تعرض لحادث أقعده عن العمل والحركة لتعرضه لحادث على الطريق، وتسبب له في إعاقة ولم يستطع المشي على قدمه.

وقال عبد القادر خليفة، صاحب حملة جمع التبرعات، إن "ماضي صابر" متزوج ومعه 3 أولاد وكان يعمل نجارا، وبعد الحادث الذي تسبب في قطع النخاع الشوكي وكسر في الفقرات، وتكلفة العلاج كانت كبيرة عليه لأنه رجل يعمل باليومية.

وأضاف أن شباب قرية الحلافي التابعة لكفر الشيخ تجمعوا وأطلقوا مبادرة «اكفل مريض»، تم تجميع 125 ألف جنيه، وتم سداد 25 ألف جنيه قيمة العملية والعلاج، متابعا: وضعنا 100 ألف جنيه كوديعة في البنك حتى نضمن له دخلا شهريا، مؤكداً أن حالة ماضي بدأت تتحسن ومستمرين معه في مسيرة العلاج على أمل أن يعود يقف على قدمه مرة أخرى.

وقال ماضي صابر، لـ"اليوم السابع"، إنه تعرض لحادث سير أثر على حياته، أقعده عن العمل ولا يوجد ما يعالج به نفسه، ووجد تعاونا كبيرا من شباب القرية وأهالها وتبنوا حملة تبرعات وعلى رأسهم عبدالقادر خليفة ، وقدموا له المساعدة، موجها الشكر لكل من شارك في هذه المبادرة، وهذا نوع من أنواع شهامة أولاد البلد، وهذه ميزة أهالي قرية الحلافي.

وأضاف صابر، الحمد لله على كل حال، مؤكداً أن تعرضه لحادث جعله يعرف قيمة التكافل والمشاركة المجتمعية بين أهالي قريته الذين لم يبخلوا في مساعدته والتعاون معه، خاصة أن الحادث أقعده عن الحركة إضافة إلى أن لديه أسرة مكونة من زوجة و3 أبناء ولابد من إيجاد مورد رزق لهم، فوجد يد العون من شباب القرية وأهاليها الكرام.

وأضاف صابر، أنه يوجه الشكر لكل من ساهم في مساندته، وناشد بالحصول على وظيفة حكومية نظرًا للظروف التي يعاني منها، لتعرضه لحادث أليم نتج عنه قطع في النخاع الشوكي وشلل في الأطراف السفلية.