اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سويسرا تعتزم خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15%

الخميس، 25 أغسطس 2022 09:51 ص
سويسرا تعتزم خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% غاز ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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تعتزم سويسرا المهددة بأزمة طاقة مثل الدول الأوروبية الأخرى، خفض استهلاكها من الغاز بنسبة 15% هذا الشتاء، كما أعلنت الحكومة السويسرية التى حذت بذلك حذو الاتحاد الأوروبى.

وقال المجلس الاتحادى السويسرى "الحكومة" فى بيان، إن "سويسرا يجب أن تساهم الآن مثل البلدان الأخرى، في تجنب حالة نقص في الغاز قدر الإمكان عبر اتخاذ إجراءات طوعية" لأن غزو روسيا لأوكرانيا هز قطاع الطاقة بقوة، حسبما نقل موقع "الشرق".

والهدف هو خفض الطلب على الغاز الذي تستورد سويسرا كل حاجاتها منه، بنسبة 15% خلال فصل الشتاء من أكتوبر 2022 إلى نهاية مارس 2023، عن متوسط الاستهلاك خلال السنوات الخمس الماضية.

وكانت المفوضية الأوروبية طلبت خلال الصيف من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد (سويسرا ليست عضواً فيه)، خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% لتجنب حدوث نقص وضمان إمدادات كافية الشتاء المقبل.

وتأتي ثلاثة أرباع واردات سويسرا من الغاز عبر ألمانيا.

 


سويسرا

الغاز

ازمه الغاز فى اوروبا

الحكومه السويسريه

المفوضيه الاوروبيه



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