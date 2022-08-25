سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية فى سماء مصياف بريف حماة

كتب محمد جمال

قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء مصياف بريف حماة، وأكدت الوكالة وجود أصوات انفجارات في محيط مصياف بمحافظة حماة.