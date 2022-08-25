سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية فى سماء مصياف بريف حماة

قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء مصياف بريف حماة، وأكدت الوكالة وجود أصوات انفجارات في محيط مصياف بمحافظة حماة.
سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية فى سماء مصياف بريف حماةالخميس، 25 أغسطس 2022 06:46 م
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