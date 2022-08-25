اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 07:02 م
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سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية فى سماء مصياف بريف حماة

الخميس، 25 أغسطس 2022 06:46 م
سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية فى سماء مصياف بريف حماة قصف
كتب محمد جمال

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قالت وكالة الأنباء السورية إن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء مصياف بريف حماة، وأكدت الوكالة وجود أصوات انفجارات في محيط مصياف بمحافظة حماة.


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