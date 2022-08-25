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زيلينسكى: بحثت مع بايدن تعزيز مسار هزيمة روسيا ومساءلتها عن جرائم الحرب

الخميس، 25 أغسطس 2022 07:06 م
زيلينسكى: بحثت مع بايدن تعزيز مسار هزيمة روسيا ومساءلتها عن جرائم الحرب زيلينسكى
كتب أحمد عرفة

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قال فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، إنه بحث مع الرئيس الأمريكى جو بايدن تعزيز مسار هزيمة روسيا ومساءلتها عن جرائم الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أكد أنطونيو جوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن العشرات من السفن المحملة بأكثر من 720 ألف طن متري من المنتجات الغذائية، أبحرت من الموانئ الأوكرانية، كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود.

 

وقال جوتيريش عبر تويتر قبل قليل :"أبحرت العشرات من السفن داخل وخارج الموانئ الأوكرانية، محملة حتى الآن بأكثر من 720 ألف طن متري من المنتجات الغذائية، كجزء من مبادرة حبوب البحر الأسود، دليل قوى لما يمكن تحقيقه، حتى في أكثر السياقات تدميراً، عندما نضع الناس في المرتبة الأولى".


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