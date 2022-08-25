روسيا: واشنطن تمتلك عدداً من وسائل حمل الرؤوس النووية أكبر مما تسمح به معاهدة "ستارت-3"

كتب أحمد عرفة

أكد أندريه بيلووسوف عضو الوفد الروسي إلى المؤتمر الأممي حول معاهدة حظر السلاح النووي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك عددا من وسائل حمل الرؤوس النووية، أكبر مما تسمح به معاهدة "ستارت-3"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال عضو الوفد الروسي إلى المؤتمر الأممي حول معاهدة حظر السلاح النووي، إن الولايات المتحدة أعلنت أن جزءا من قاذفاتها الاستراتيجية ومنصات الإطلاق على متن الغواصات الحاملة للصواريخ الاستراتيجية، تمت إعادة تجهيزها وهي لم تعد قادرة على استخدام الأسلحة النووية.

وأوضح عضو الوفد الروسي إلى المؤتمر الأممي حول معاهدة حظر السلاح النووي، أن روسيا لا تستطيع في الوقت الراهن التأكد من ذلك في سياق معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ستارت-3، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك عددا كبيرا من الوسائل المخصصة لاستخدام الأسلحة النووية، وهو أكبر مما تنص عليه المعاهدة.

وأوضح عضو الوفد الروسي إلى المؤتمر الأممي حول معاهدة حظر السلاح النووي، أن هذا التجاوز يتيح للجانب الأمريكي زيادة قدرات القوات الاستراتيجية بمقدار 1200 رأس قتالي في أقصر فترة.