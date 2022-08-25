رسائل رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عقب اجتماع الحكومة.. إنفوجراف

أعلن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن اقتصاد مصر قوي وقادر على مواجهة التحديات، موضحا أنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء جميع الأعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%. ونستعرض رسائل رئيس الوزراء خلال الإنفوجراف التالى:











بدء تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية 1 سبتمبر

الاقتصاد المصرى حقق نموا بـ6.6% خلال العام المالى الماضى

اقتصاد مصر قوى وقادر على مواجهة التحديات

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