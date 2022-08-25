وقال جروسي - خلال مقابلة حصرية مع قناة (فرانس 24) اليوم /الخميس/ - "نحن على مقربة كبيرة جدًا من نجاح المحادثات بشأن الوصول إلى المنشأة النووية"، غير أنه حذر من أن العملية "معقدة للغاية".



ولمواجهة مخاطر وقوع حادث نووي في محطة "زابوريجيا" النووية، شدد جروسي على "الحاجة إلى زيارة الموقع، وجعل الوضع مستقر، وأن نضمن وجودا للوكالة الدولية للطاقة الذرية هناك قريبًا".



وردًا على سؤال بشأن المحادثات الجارية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015، قال جروسي إن المنظمة الدولية تتوقع حدوث انفراجة في أسرع وقت ممكن بشأن هذا الصدد.