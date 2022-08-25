اليوم السابع
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الخميس، 25 أغسطس 2022 03:50 م
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رئيس "مياه المنوفية" يكرم فريق سلامة ومأمونية المياه بالشركة

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:44 م
رئيس "مياه المنوفية" يكرم فريق سلامة ومأمونية المياه بالشركة جانب من التكريم
المنوفية -فريق المحافظات

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اجتمع اليوم الخميس، المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع فريق سلامة ومأمونية المياه بالشركة بحضور الدكتور إسلام النعمانى رئيس قطاع المعامل ومراقبة الجودة، مقدما لهم التهنئة علي الإنجاز المشرف وحصول الشركة على التصنيف الأول على مستوى الشركات التابعه في مجال إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي طبقا للتقييم الذي تم بمعرفه الإداره العامة للجودة بالشركه القابضة. 
 
وطالب فريق العمل ببذل مزيد من الجهد للاستمرار في هذا المستوى المشرف وسرعه الانتهاء من إعداد خطط سلامه ومأمونيه المياه لباقي المحطات بالشركه موجها بسرعه الانتهاء من التوصيات الوارده بالخطط ومؤكدا على ضرورة الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بمستوى الأداء.
 
وانتهى اللقاء بتكريم فريق عمل سلامه ومأمونيه المياه وتقديم شهادات التقدير لهم.

 


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فريق سلامة ومأمونية المياة بالشركة

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