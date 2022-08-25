رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الآداب

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الآداب، حيث ضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور محمد أحمد العمروسي عميد كلية الآداب الأسبق جامعة كفر الشيخ، والدكتور عبد القادر عبد القادر البحراوي الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب ببنها، والدكتورة سهام عبد الرازق نصار أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور جمال سوسة، حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.





