رئيس جامعة الأقصر يتفقد المدن الجامعية بطيبة.. ويشدد على توفير أفضل وسائل الإعاشة

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة آخر المستجدات بالمنشآت الجامعية بطيبة في إطار استعدادات الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وبالتزامن مع استقبال طلبات تسكين الطلاب للعام الجامعي الجديد.

وشملت جولة رئيس الجامعة، تفقد مبانى المدن الجامعية المخصصة لسكن الطلبة والطالبات، ومكتبة المدينة الجامعية، واستراحة أعضاء هيئة التدريس ودار الضيافة بالجامعة، كما تابع رئيس الجامعة نسب الإنجاز بإنشاءات كلية العلوم، موجهًا بسرعة رصف المنطقة المحيطة بحرم المبنى وإزالة مخلفات أعمال الإنشاء لجاهزية الكلية.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للشركات الوطنية المشاركة في تنفيذ مشروعات الجامعة، لسرعة معدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية والتي تسير وفقاً للجداول الزمنية المحددة، فضلًا عن جودة التنفيذ والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

وشدد الدكتور حمدي حسين، على تجهيز المدن الجامعية للطلبة والطالبات على أعلى مستوى وتوفير كافة التجهيزات اللازمة ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب، وتوفير الخدمات والأنشطة قبل بدء العام الدراسي، لتهيئة المناخ التعليمي والتحصيل الدراسي في بيئة آمنة وصحية لكافة أبناء الجامعة، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية بمدينة طيبة، حيث رافق رئيس الجامعة خلال جولته، وكلاء كليات الطب والسياحة والفنادق، وجمال سيد أمين عام الجامعة، ومجموعة من الاستشاريين ومهندسي الإنشاءات والمشروعات.



جولة لمتابعة تجهيزات المدن الجامعية للطلاب بطيبة



رئيس الجامعة يشدد على توفير أفضل وسائل الإعاشة للطلاب بالمدن