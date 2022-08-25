رئيس جامعة أسيوط يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لإعداد المعلم الجامعى

أسيوط-هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوى القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط علي سعي إدارة الجامعة في تحقيق خطتها الهادفة لمواكبة كل الاتجاهات الحديثة والمتطورة فى التعليم والسعى المتواصل للتميز واحتلال مراكز القيادة والتقدم فى مختلف مجالات البحث العلمي المهنية والأكاديمية والثقافية.



وأشار المنشاوى إلى أن الهدف من عقد دورات إعداد المعلم الجامعى هو التدريب على طرق التدريس الحديثة واستخدام الوسائل المتطورة في التدريس، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة العملية التعليمية من أجل الارتقاء بمستوى الخريجين في جميع الكليات على اختلاف تخصصاتهم.



وأشار رئيس الجامعة إلى دور الجامعة التنويري والمجتمعي لزيادة فرص العمل داخل المجتمع الي جانب إتاحة الفرصة للسفر بالخارج.



جاء ذلك خلال مشاركته في ختام فعاليات الدورة التدريبية السابعة والستين لإعداد المعلم الجامعي والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 21 إلي 25 من أغسطس الجاري، وذلك عن طريق الأونلاين وبمشاركة نحو 150 من المعيدين والمدرسين المساعدين في كافة التخصصات من كليات الجامعة وبحضور الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية والدكتور محمد مصطفي حمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الدورة والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب أعضاء هيئة التدريس وسلوى هلالى أمين الكلية.



كما أشار الدكتور المنشاوى إلي أهمية العمل علي تطوير المنظومة العلمية والأكاديمية داخل الجامعة وحرصها علي تشجيع مختلف الدراسات العلمية والبحثية القائمة علي أسس علمية ومنهجية سليمة تواكب أحدث النظم والمعايير العالمية وهو ما يأتي في إطار خطة الجامعة للنهوض بهذا المجال والمحافظة علي المكانة العلمية المرموقة للجامعة بين مثيلاتها من الجامعات المصرية.



فيما قال الدكتور حسن محمد حويل عميد كلية التربية ورئيس الدورة أن البرنامج امتدّ علي مدي خمسة أيام متتالية تناول خلالها عدة محاضرات تضمنت التعليم الجامعى ودوره فى خدمة المجتمع، مهارات التدريس الجامعى، الأنشطة الطلابية ودورها فى دعم العملية التعليمية والجوانب النفسية للتعامل مع عضو هيئة التدريس، والطالب الجامعى، وجودة التعليم الجامعى فى ضوء اهداف الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامه والبحث العلمى واقعه ومشكلاته والاتجاهات الحديثة في نظم التعليم الجامعي ودور الادارة الجامعية فى دعم العملية التعليمية و التدريس المصغر والاختبار الجيد انواعه ومواصفاته وكيفية إعداده.