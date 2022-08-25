اليوم السابع
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رئيس الوزراء: مصر تستقبل 2 مليون و185 ألف مولود جديد هذا العام

الخميس، 25 أغسطس 2022 03:13 م
رئيس الوزراء: مصر تستقبل 2 مليون و185 ألف مولود جديد هذا العام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الزيادة السكانية هى التحدى الكبير وهذا العام سيكون عدد المواليد 2 مليون و185 ألف مولود جديد، مؤكدا أن هذا العدد الكبير من الزيادة السكانية لن يظهر الجهد الذى تقوم به الدولة.
 
وأشار إلى أن اقتصاد مصر قوى وقادر على مواجهة التحديات، موضحًا إنه سيتم البدء فى تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التى وجه رئيس الجمهورية بها، بعد إنهاء كافة الأعمال اللوجستية وسيتم بدء التطبيق الفعلى على الأرض أول سبتمبر.
 
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، معدل النمو يرتفع بنسبة 6.6% خلال العام المالي الماضي مدفوعا بطفرة النمو المُحققة في الشهور التسعة الأولى من العام بواقع 7.8%.
مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (1)
 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (2)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (3)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (4)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (5)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (6)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (7)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (8)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (9)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (10)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (11)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (12)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (13)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (14)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (15)
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مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (16)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (17)
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مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (18)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (19)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (20)

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (21)
 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (22)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (23)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (24)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (25)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (26)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (27)
 

 

 

مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة (28)
 

 

 

العمل الاهلي

الاجراءات الاستثنائية

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

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